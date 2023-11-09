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The Oklahoma Drill: Reacting to Bedlam loss, previewing West Virginia

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton return for their weekly podcast to discuss the state of OU football and preview the West Virginia game.

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