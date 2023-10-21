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VIDEO: Brent Venables' full postgame press conference

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables speaks with members of the media after the Sooners' 31-29 victory over UCF.

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