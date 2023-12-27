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WATCH: Brent Venables meets with the media ahead of the Valero Alamo Bowl

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables and Arizona head coach Jedd Fisch take the podium to preview the 2023 Valero Alamo Bowl.

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