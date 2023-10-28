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WATCH: Brent Venables' postgame press conference after Kansas loss

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables meets with the media after the Sooners' 38-33 road loss to unranked Kansas.

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