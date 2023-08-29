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WATCH: Brent Venables' Week 1 press conference

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Brent Venables meets with media Tuesday morning to preview the Sooners' upcoming matchup with Arkansas State.

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