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WATCH: Brent Venables' Week 3 press conference

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables meets with the media in advance of the Sooners' Sept. 16 road trip to Tulsa.

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