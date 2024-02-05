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WATCH: Patty Gasso, Jayda Coleman, Alyssa Brito preview the 2024 season

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

The Oklahoma softball team held its Media Day on Monday, with head coach Patty Gasso and players Jayda Coleman and Alyssa Brito discussing the upcoming 2024 season.

The Sooners open the season on Thursday at the Puerto Vallarta College Classic in Mexico.

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