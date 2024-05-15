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WATCH: Patty Gasso, Kelly Maxwell, Tiare Jennings

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

NORMAN — OU coach Patty Gasso along with players Kelly Maxwell and Tiare Jennings spoke to the media Wednesday ahead of the Norman Regional this weekend.

The Sooners open the postseason at 7 p.m. Friday against Cleveland State (ESPNU).

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