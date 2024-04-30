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WATCH: Patty Gasso, Kinzie Hansen, Rylie Boone preview Bedlam series

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Oklahoma coach Patty Gasso, along with players Rylie Boone and Kinzie Hansen, met with the media Tuesday to preview this weekend's series with Oklahoma State.

The series begins at 6 p.m. Friday.

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