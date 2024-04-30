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WATCH: Patty Gasso, Kinzie Hansen, Rylie Boone preview Bedlam series
Jesse Crittenden
•
OUInsider
Beat Writer
Oklahoma coach Patty Gasso, along with players Rylie Boone and Kinzie Hansen, met with the media Tuesday to preview this weekend's series with Oklahoma State.
The series begins at 6 p.m. Friday.
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