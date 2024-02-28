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WATCH: Patty Gasso previews opening weekend at Love's Field

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

OU softball coach Patty Gasso spoke with the media about the upcoming OU Tournament at Love's Field, the program's new stadium.

The Sooners open the tournament against Miami (OH) at 2 p.m. Friday on ESPN+.

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