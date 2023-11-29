Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Porter Moser interview at McCasland Field House

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OU coach Porter Moser spoke to the media on Wednesday to preview the team's clash with Arkansas Pine Bluff (7 p.m. Thursday) at McCasland Field House for a students-only game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement