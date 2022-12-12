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Can OU Land McCulloughs?

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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Oklahoma's visit weekend was an interesting mix with a pair of brothers Daeh and Indiana transfer Dasan McCullough joining a host of Oklahoma's long-time commitments in Norman. We take a look at some of the early reviews with one visitor comparing the group's visit to Brent Venables's home to a 'Dave and Buster's'.

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