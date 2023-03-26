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Future Freaks = Fantastic

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

The reviews are rolling in from Oklahoma's 'Future Freaks' weekend and it's safe to say that the Sooners had a hugely successful weekend. One commitment, in the form of Jeremiah Newcombe, is already in the books but could more be on the way. Follow along as we offer loads of updates on Oklahoma's visitors from the weekend.

The Sooner Scoop - March 26, 2023

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