News More News
{{ timeAgo('2023-04-03 18:17:18 -0500') }} football Edit

HD Sights & Sounds: Spring Prac 4-3

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

SoonerScoop.com's most popular video feature SCOOPHD Sights & Sounds highlights the open media portion of the Sooners spring practice on Monday, April 3.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}