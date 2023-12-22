Advertisement
News More News
ago basketball Edit

In the Paint: Breaking down OU's loss to North Carolina

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Jesse Crittenden and Brody Lusk discuss the Sooners' 81-69 loss to North Carolina on Wednesday and what it means moving forward.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement