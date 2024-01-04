Advertisement
News More News
ago football Edit

Oklahoma Drill: How should fans feel about 2023, Woodi Washington's return?

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss New Year's, how fans should feel about the Sooners' 10-3 finish, the impact of Woodi Washington's return and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement