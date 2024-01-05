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OU Hoops Podcast: Conference play is here

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Brody Lusk recap OU basketball's non-conference slate and preview the start of Big 12 play.

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