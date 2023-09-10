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OUInsider Sideline Pass: Field-level look at Sooners' 28-11 win over SMU

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Here's a glimpse at the Sooners' 28-11 win over SMU through the OUInsider lens.

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