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Quick Slants: Latest on injuries, Ollie Gordon, and more

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Join Parker Thune and Jesse Crittenden as they break down Brent Venables' weekly press conference and preview the upcoming Bedlam game against Oklahoma State.

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