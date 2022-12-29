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{{ timeAgo('2022-12-29 20:55:57 -0600') }} football Edit

Report Card: Cheez-It Bowl

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's 35-32 loss to Florida State was a heartbreaker, particularly as a game that few had given the Sooners much of a chance of winning. However, there were plenty of quality performances including the potential emergence of a star running back duo going forward. We break down all the key players and take a look at just how good it was for the Sooners.

REPORT CARD: Cheez-It Bowl

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