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{{ timeAgo('2023-04-18 16:48:44 -0500') }} football Edit

S&S: Open practice No.5

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

SoonerScoop.com's most popular SCOOPHD feature Sights & Sounds highlights the open media portion of the Sooners spring practice on Tuesday, April 18.

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