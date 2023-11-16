Advertisement
News More News
ago football Edit

The Oklahoma Drill: Breaking down the Big 12 tiebreakers and previewing BYU

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the confusion around the Big 12 tiebreakers, Drake Stoops' and Gavin Sawchuk's recent big performances and preview Saturday's game against BYU in the latest episode of The Oklahoma Drill podcast.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement