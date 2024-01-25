Advertisement
News More News
ago football Edit

The Oklahoma Drill: Can OU softball replace Jordy Bahl, running back review

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss OU softball's quest to replace Jordy Bahl and also review the Sooners' running back performance in 2023.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement