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The Oklahoma Drill: OC hires, looking ahead to the postseason

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the hires of Seth Littrell as offensive coordinator and Joe Jon Finley as co-offensive coordinator, as well as discuss the upcoming slate of college football games and the Sooners' bowl-game projections.

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