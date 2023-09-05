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WATCH: Brent Venables shares injury updates, previews SMU and more

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables met with the media Tuesday for his weekly press conference. Here's all that Venables had to say.

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