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WATCH: Brent Venables' Tuesday post-practice press conference

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables meets with the local media after the Sooners' Tuesday practice.

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