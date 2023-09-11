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WATCH: Jeff Lebby's full Week 3 presser, including statement on Art Briles

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma offensive coordinator Jeff Lebby meets with media to discuss the Sooners' upcoming matchup with Tulsa.

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