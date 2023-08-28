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WATCH: Jeff Lebby's Week 1 press conference

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Sooners offensive coordinator Jeff Lebby meets with the media prior to the Sooners' Sept. 2 season opener against Arkansas State.

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