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Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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Oklahoma celebrated the addition of the Sooners seventh Heisman Trophy to Heisman Park on Saturday prior to the annual Red-White spring game.

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