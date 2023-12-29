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WATCH: Oklahoma signee Eugene Brooks explains his college choice

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Via the Rivals.com national team, here is four-star OL Eugene Brooks, who sat down with reporters at the Under Armour All-American Game festivities to explain his recruitment and his decision.

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