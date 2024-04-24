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WATCH: Patty Gasso, Avery Hodge, Alynah Torres midweek interviews

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

OU head coach Patty Gasso and players Alynah Torres and Avery Hodge met with the media Tuesday to preview this weekend's series at UCF.

The series begins at 5 p.m. CT on Friday (ESPN+).

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