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WATCH: Porter Moser, Otega Oweh, Sam Godwin interviews

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OU coach Porter Moser along with Otega Oweh and Sam Godwin met with the media to preview the Sooners' game against Arkansas on Saturday (3 p.m., BOK Center in Tulsa, ESPN2).

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