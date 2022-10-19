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Leblanc Stays Solid

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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KISSIMEE, Fla. - Oklahoma's class of 2023 remained solid through a few tough weeks and perhaps no player, and his family, were more adamant about the confidence in their decision than Derrick Leblanc. The four-star defensive line commitment from Osceola high school caught up with SCOOPHD about a 56-0 win, the Sooners situation, and much more.

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