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McKade Mettauer explains his ejection: "You can't let that slide"

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

After Monday's practice session, Oklahoma super-senior offensive guard McKade Mettauer lent his perspective on his fourth-quarter ejection against West Virginia.

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