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The Oklahoma Drill: Biggest questions remaining for Sooners, UCF preview

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

For the latest episode of The Oklahoma Drill podcast, OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the biggest questions remaining for the second half of the season, Jacob Lacey's miraculous comeback from a health scare, the offensive line, the upcoming game with UCF and more.

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