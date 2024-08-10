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Tons of in-depth scrimmage notes | Standouts | Takeaways, quotes and notes

Brandon Drumm • OUInsider
Co-Publisher
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