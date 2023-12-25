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WATCH: Sooners hit practice field in advance of Alamo Bowl

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

The Sooners took the practice field at UTSA on Christmas afternoon as they prepare for a Dec. 28 tilt with Arizona in the Alamo Bowl.

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